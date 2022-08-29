Заявку на участь у фестивалі було подано у грудні минулого року.

На московському кінофестивалі представлений фільм "Кроткая" за участі дружини та сина віце-мера Одеси Павла Вугельмана.

Про участь фільму Наталії Князєвої у кінофестивалі, що проходить у РФ, повідомляють у соціальних мережах відомі громадські діячі.

Зокрема, історик Олександр Бабич повідомив у Facebook, що одеська студія Tour de Force (Поштовх до руху) довго знімала фільм "Кроткая" за однойменним твором письменника Федора Достоєвського. Стрічка присвячена його 200-річчю.

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"І в грудні 2021 року подалась до програми Московського (прости Господи) міжнародного кінофестивалю…", - написав Бабич.

Він зазначив, що практично всі країни відмовилися від участі у цьому російському фестивалі. При цьому фільм Князєвої включений до програми "Російський слід".

На сайті фестивалю йдеться, що фільм Князєвої "Кроткая" 2022 року. Його прем'єра у РФ відбулася 27 серпня. Актори: Сергій Марков, Любов Агріст, Тетяна Зенкова, Сергій Колбіньов, Андрій Волков, Костянтин Писарєв. Також серед акторів - Вікторія Вугельман та Давид Вугельман – дружина та син віце-мера Одеси Павла Вугельмана.

Наразі користувачі соціальних мереж активно обговорюють те, що сталося. Люди висловлюють обурення. Вони дивуються, яким чином у той час, як Росія напала на Україну, в країні-агресорі представлений фільм українського режисера. Коментарів мерії з цього приводу наразі немає.

Одеські кінематографісти вимагають виключення з Національної спілки кінематографістів України Сергія Колбінєва - оператора "Кроткої".

У заяві кінематографістів йдеться, що 28 серпня одеські кінематографісти дізнались, що у так званому "міжнародному кінофестивалі" у Москві у спеціальній програмі "Руський слід" бере участь фільм "Кроткая", створений у "невідомому приватному закладі" кількома жителями Одеси.

"Одним з тих, чиє прізвище тричі згадується у титрах цієї стрічки (співавтор фільму, оператор та актор-виконавець), виявився Сергій Колбінєв, який входить до складу членів Національної спілки кінематографістів України", - сказано у заяві.

Одеські кінематографісти наголошують, що глибоко обурені "зрадницькою поведінкою" Колбінєва. "Правління Одеського відділення НСКУ вважає категорично неприпустимим подальше членство цієї людини у лавах Національної спілки кінематографістів України і висловлює впевненість в тому, що Секретаріат правління НСКУ підтримає цю заяву", - заявили вони.

Нагадаємо, в Одесі суд зобов'язав чоловіка читати українську літературу через антиукраїнські пости.

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