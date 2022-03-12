У перехопленому діалозі чути, як російський солдат жаліється на "важку долю".

СБУ перехопила телефонну розмову окупантів. У Харкові військовим з РФ дали команду стріляти по цивільних.

Про це повідомляє ТСН.

У перехопленому діалозі чути, як російський солдат жаліється на "важку долю". Окупант розповідає, що у них великі втрати, вони в оточенні й "скаженіють".

"До цього моменту нам навіть забороняли дивитися у сторону цивільних. Тепер нам сказали (вбивати) усіх підряд: цивільних, дітей, усіх вбивати, усіх", - розповідає окупант.

Російський загарбник у подробицях розповідає про вбивства людей. Він спокійно та цинічно каже про те, як снайпер позбавляв українців життя.

Раніше УНІАН вже повідомляв про перехоплену розмову окупанта, під час якої він розповів рідним, що йому страшно, адже ЗСУ їх бомблять. Загарбник зізнався, що жертв та поранених з російського боку багато.

Вас також можуть зацікавити новини: