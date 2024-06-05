Вороже угруповання нараховує сотні тисяч осіб, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і РФ зосередила біля нашого кордону та на поки що окупованих територіях близько 550 тисяч загарбників.

Такою інформацією з Liga.net поділився співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. "...зараз російське окупаційне угруповання нараховує близько 520 000 військовослужбовців, але є й інші воєнізовані підрозділи", - з'ясували журналісти.

За відомостями джерела, на поки що підконтрольних супротивнику землях є близько 32 тисяч представників Федеральної служби безпеки РФ, Росгвардії та інших ворожих силовиків, які здійснюють поліцейські функції.

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Росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на нашу територію 24 лютого 2022 року. Повідомлялося, що у вторгненні брали участь 180 тисяч окупантів. Пізніше з'явилася інформація, що станом на листопад 2023-го на українській землі перебували понад 400 тисяч супротивників.

Загарбники намагаються рухатися вперед на низці напрямків і отримують гідну відсіч від Сил оборони України. На початку червня речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин попередив, що вороги можуть зосередити основні зусилля на спробі прорвати оборону українців і розвинути наступ у напрямку Мирнограда, Покровська та міста Селидове.

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