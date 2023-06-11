Генштаб відзначає погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів.

Обстановка в армії ворога загострюється – бійці демотивовані, міжнародні санкції даються взнаки оборонній промисловості, наголошує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, мобілізовані російські окупанти останнім часом пригнічені, зокрема через те, що не розуміють завдань та цілей війни.

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"Останнім часом серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої "спеціальної воєнної операції", - повідомили у Генштабі.

На моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил, наголошують в Генштабі.

"Російська Федерація у розв’язаній нею війні продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ", - зазначається у повідомленні.

Нестача зброї у росіян - останні новини

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначав, що російські окупанти зіштовхнулися з дефіцитом озброєння.

Він наголошував, що ворог витратив величезну кількість крилатих ракет – фактично весь свій стратегічний запас. Зараз фактично з коліс виробляються і крилаті ракети, і балістичні ракети.

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