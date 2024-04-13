Дмитро Плетенчук зазначив, що Росія понесе відповідальність за своє рішення.

Перекидання Тихоокеанського флоту РФ для війни проти України буде сюрпризом для Києва. Таке рішення Кремля може зіграти проти Росії

"Для нас нічого нового. Снаряду 155-мм однаково морпіх це чи зек із "Вагнера". Вбиває їх приблизно однаково. Так, звичайно, це контрактні військовослужбовці, у них може бути краща підготовка. Але враховуючи, що ця війна триває 11-й рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом, не можна", - розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо росіяни перекинуть Тихоокеанський флот, то оголять частину свого кордону.

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"Це вже можна сказати, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації. Ще незрозуміло, чим вони закінчаться для них", - підсумував військовий.

Перекидання Тихоокеанського флоту РФ - що відомо

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Кремль відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС і ППО.

Зазначається, що Москва йде на такий крок з метою поповнення санітарних і безповоротних втрат своїх військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів, що збирає ресурси звідусіль.

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