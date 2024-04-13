Перекидання Тихоокеанського флоту РФ для війни проти України буде сюрпризом для Києва. Таке рішення Кремля може зіграти проти Росії
"Для нас нічого нового. Снаряду 155-мм однаково морпіх це чи зек із "Вагнера". Вбиває їх приблизно однаково. Так, звичайно, це контрактні військовослужбовці, у них може бути краща підготовка. Але враховуючи, що ця війна триває 11-й рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом, не можна", - розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За його словами, якщо росіяни перекинуть Тихоокеанський флот, то оголять частину свого кордону.
"Це вже можна сказати, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації. Ще незрозуміло, чим вони закінчаться для них", - підсумував військовий.
Перекидання Тихоокеанського флоту РФ - що відомо
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Кремль відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС і ППО.
Зазначається, що Москва йде на такий крок з метою поповнення санітарних і безповоротних втрат своїх військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів, що збирає ресурси звідусіль.