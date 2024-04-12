Ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України.

Росія з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат своїх військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів збирає ресурси звідусіль. Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки, Кремль відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС та ППО.

При цьому, наголошує ГУР, ці військові з’єднання РФ раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на війну направлено ще близько 400 солдатів з військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, для поповнення 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які мають некомплект через величезні втрати у війні проти України.

У ГУР зазначають, що частина особового складу з військових з’єднань Далекого Сходу увійде до нової мотострілецької бригади окупантів, яку формують у Воронєжі.

Війна в Україні - новини

Як зазначав військовий оглядач Владислав Селезньов, у планах Росії - захопити весь Донбас та окупувати всю територію Запорізької та Херсонської областей. Крім того, ворог може здійснити допоміжні удари на півдні Запорізької області і десь на Куп'янському напрямку.

Як зазначало видання Bloomberg, Україна перебуває в найбільш уразливому становищі за два роки. Ризик полягає в можливому краху української оборони, що дасть Кремлю можливість уперше з початкових етапів конфлікту здійснити великий наступ.

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