Користувачі соцмереж обурені новою забороною, бо не зрозуміло як взагалі має працювати ця норма та чи є законним таке обмеження прав людей.

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють новину про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату.

Користувачі соцмереж обурені новою забороною, бо не зрозуміло як взагалі має працювати ця норма та чи є законним таке обмеження прав людей.

"Кріпакам тепер без дозволу панів вже і з міста виїжджати заборонили. А панам і в Лугано на відпочинок можно", "Тобто, відвести в інше місто чоловік свою сім'ю вже не може? Дякуємо, чудова новина, особливо для жителів окупованих територій, або тих, що під загрозою окупації", "Розумію, що війна вимагає певних обмежень, але це вже не обмеження прав, а їхня відсутність. Дуже безглузде рішення, яке матиме тільки негативні наслідки", - пишуть у соцмережах.

Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

Адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов докладно пояснив деталі цієї законодавчої ініціативи.

Як писав УНІАН, з 1 жовтня 2022 року в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

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