У Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

На Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох та поранили десятьох мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 у Миколаївці, 1 у Авдіївці та 1 у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення", - написав він.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб у свіжому зведенні з фронту зазначив, що російські окупанти зараз готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку і планують перейти в атаку в районі Лиману. Протягом дня ворог здійснював активні обстріли населених пунктів у цих операційних районах.

За минулу добу, 20 травня, військові з угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі 11 атак. В результаті українські захисники знищили 30 одиниць техніки, включаючи 8 танків і 3 артилерійські системи.

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