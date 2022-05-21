На сході України тривають активні бойові дії. Російські окупанти зараз готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку і планують перейти в атаку в районі Лиману.
Такими даними поділився прес-центр Генштабу у свіжому зведенні з фронту на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області", — повідомили в Генштабі.
На Лиманському напрямку теж йде підготовка до атаки. Ворог вів наступальні дії в напрямках населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Підтримку піхоти здійснювала авіація та артилерія, однак успіху окупанти не мали.
Нагадаємо, у Східній операційній зоні щодня точаться запеклі битви. За минулу добу військові з угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі 11 атак. В результаті українські захисники знищили 30 одиниць техніки, включаючи 8 танків і 3 артилерійські системи. Командування РФ прагне всіляко компенсувати втрати свого війська: проводить приховану мобілізацію і готує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії.
Війна Російської Федерації проти України
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