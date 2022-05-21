Загиблі проживали у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Так, загиблі проживали у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

"Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині. Ще 5 людей за сьогодні дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Крім того, за його словами, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, жителів Донеччини попереджають, що вся область найближчим днями може залишитися без газу.

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