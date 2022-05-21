За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Так, загиблі проживали у Лимані, Новоселівці та Сосновому.
"Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині. Ще 5 людей за сьогодні дістали поранення", - зазначив Кириленко.
Крім того, за його словами, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, жителів Донеччини попереджають, що вся область найближчим днями може залишитися без газу.