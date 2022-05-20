При цьому, окупанти обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти.

На Донбасі за добу Збройними силами України відбито 11 атак російських загарбників та знищено понад 30 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

3 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

При цьому, окупанти обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.

"В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці угруповання "Схід" за добу знищили до 80 російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: