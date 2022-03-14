Супротивник знищує історичний центр Харкова, зазначив очільник Харківської ОВА.

Сьогодні російські окупанти завдавали удари по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакували із території Росії.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Збройні Сили України не пускають ворога до міста та здійснюють контрнаступальні операції по області. Окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Сьогодні ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії", - зазначив він.

Він закликав харків‘ян не нехтувати сигналами тривоги.

"Як тільки почуєте сирену - ховайтеся в укриття! Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності! Також просимо жителів одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства, порушень. Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, тож закликаємо вас об'єднати зусилля в боротьбі з ворогом", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Харків.

Один із полонених російських солдат зізнався, що Харків бомблять війська РФ.

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