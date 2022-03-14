Окупант підтвердив, що в Україну Росія прислала строковиків.

Черговий полонений російський солдат розповів, що насправді роблять окупанти в Україні. Він заявив, що Харків бомблять російські війська.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

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"Ми сюди просто по беззаконню зайшли... Коли ми заходили, я не знав, що ми сюди зайшли. Тут пацани строковики. Харків розбомбили ... Наша авіація бомбить, наша артилерія", - заявив полонений російський солдат.

При цьому він вказав, що в Україні немає нацистів, про яких їм розповідали.

"Якби тут були нацисти, мене б, азіата, тут би загризли", - зазначив окупант.

Крім того, він попросив знайомого, з яким розмовляв, підняти "орду" на бунт.

"Треба, щоб люди виходили на бунти, щоб всі знали: у нас говорять неправду", - пояснив російський солдат-строковик.

Як раніше повідомляв УНІАН, СБУ вдалося перехопити чергову розмову російського окупанта з дружиною. Жінка розповіла загарбнику, що "хороших новин" у РФ більше немає. При цьому вона вказала, що про втрати в Україні Росія мовчала, а зараз їх вже не приховати.

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