Росіяни вже багато разів оголошували про нібито взяття міста.

Станом на 18:00 у Соледарі Донецької області тримають бої з російськими військами.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Таким чином, військові спростовують заяви росіян про нібито захоплення українського міста.

"На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар", - йдеться у повідомленні.

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Бої за Соледар: останні новини

Як відомо, російська армія вже понад тиждень штурмує місто. За останні дні вони декілька разів заявлили про його взяття, однак бої продовожуються.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський казав, що Росія кинула на захоплення міста найбільш професійних "вагнерівців".

Міністра оборони України Олексій Резніков вважає, що окупанти зазнали величезних втрат через неправильну тактику.

Вчора вагнерівці заявили про взяття міста. Сьогодні вранці в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що нібито встановили над ним повний контроль.

Ватажок ПВК Євген Пригожин вже заявив, що у його найманців хочуть "вкрасти перемогу".

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