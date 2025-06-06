Наразі відомо, що в столиці загинуло 4 особи. У Луцьку жертв немає. А в Тернополі спостерігається сильне задимлення.

Вночі окупанти вдарили по Києву, внаслідок чого в місті великі руйнування та більше двох десятків постраждалих. Також ворог завдав удару по Луцьку. Там теж є руйнування і поранені цивільні.

Зокрема, в столиці внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. За оновленими даними від мера Києва Віталія Кличка, 4 особи загинули, 20 отримали поранення, з них 16 госпіталізовані.

"Роботи з відновлення колій метро, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, триватимуть упродовж доби", - уточнив Кличко.

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За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА) станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у щонайменше 6 районах Києва.

У Соломʼянському районі сталася пожежа у ангарі на площі близько 500 кв. м. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Виникло загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок оперативних дій було врятовано трьох осіб. Пожежу ліквідовано.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох місцях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація. Пошкоджено школу. Частини збитих цілей впали поблизу АЗС пошкодивши автомобіль. Уламки також впали в нежитловій зоні – без постраждалих і пожежі.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого БпЛА на відкритій території.

У Шевченківському районі сталося займання у нежитловій зоні.

У Дніпровському районі зафіксовано значні пошкодження АЗС станції. Там працюють рятувальники.

Крім того, цієї ночі під ударом були міста на заході України. Зокрема Луцьк і Тернопіль.

За даними луцького мера Ігора Поліщука, по місту росіяни випустили 15 дронів та 6 ракет. В місті було кілька вибухів, працювала ППО. "Маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі", - повідомив мер.

Станом на 5:53, за даними Поліщука, 5 людей постраждало, інформації по загиблих немає.

А в Тернополі за даними міського голови Сергія Надала, є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи", - попередив він містян.

Надал додав, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. "Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", - звернувся мыський голова.

Удар по Україні

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