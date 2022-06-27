В Альянсі зазначають, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення.

У НАТО не розглядають залучення своїх військових можливостей для забезпечення вільного транспортування українського експорту через Чорне море.

Про це сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю "Європейській правді".

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - зазначив Джоане.

Він також підкреслив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Зокрема розглядається можливість вивозу залізницею і автошляхами до портів країн ЄС.

"Цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт. Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - підкреслив Джоане.

Нагадаємо, Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до НАТО. Так, в ОПУ визнають, що в короткостроковій перспективі вступ в Альянс неможливий.

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