Члени НАТО відкинули наші прагнення.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна тимчасово відмовляється від кроків щодо вступу до НАТО .

Про це йшлося в його інтерв'ю FT.

Так, ОПУ визнає, що в короткостроковій перспективі вступ неможливий.

"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо", - зазначив він.

На саміті в Мадриді НАТО має прийняти нову версію керівного документа - стратегічної концепції. Попередня редакція зобов'язує Північноатлантичний альянс розвивати партнерство з Україною. У новій редакції НАТО має підтвердити це партнерство.

Україна також хоче, щоб будь-які згадки про Росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції. В останній версії йдеться, що НАТО прагне до "справжнього стратегічного партнерства" з Росією і вважає співпрацю між НАТО і Росією стратегічно важливою.

Жовква зізнався, що очікував, що будь-які посилання на Росію будуть видалені. Але деякі країни хочуть залишити шлях для діалогу.

"Недостатньо просто викреслити слово "партнер". ... Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі попередження російському агресору. Не соромтеся (це мій заклик до членів НАТО) при формулюванні положень щодо Росії", — сказав він.

За його словами, важливо, щоб війна в Україні була описана в документі.

"Якщо натовці не розкриють реальну ситуацію того, що відбувається в Європі, в Україні, то цей документ буде іншим документом, абсолютно неактуальним", - додав Жовква.

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський впевнений, що якби Україна була членом Альянсу, то битва за її незалежність все одно б відбулася.

"Якби Україна була в НАТО, я впевнений, все одно була б битва за незалежність України. Але було б по-іншому. Мені так здається. Не було б стільки втрат, міг би бути якийсь невеликий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їхня незгода тощо. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", - сказав глава держави.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що гарантії безпеки для України треба обговорювати після завершення війни, розпочатої президентом Росії Володимиром Путіним.

Підтримка вступу до НАТО з боку українців, згідно з опитуваннями, знизилася.

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