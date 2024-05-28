Україна стверджує, що це обмежує її можливості щодо запобігання транскордонним атакам РФ.

Західні країни дедалі активніше закликають дозволити атаки на російську територію з використанням зброї, яку вони відправили українським військовим, - захід, який, за словами України, дасть змогу їй краще запобігати російським атакам.

Як пише The New York Times, у понеділок Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, що закликає членів НАТО зняти заборону на обстріл Росії із західної зброї. Це сталося після аналогічних закликів з боку генсека НАТО Єнса Столтенберга та урядів Польщі, Литви, Латвії та Швеції.

Так, Латвія стала однією з перших країн, які закликали дозволити Україні використовувати західну зброю проти російської території. Крім того, Велика Британія і Швеція запропонували Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів по території Росії. Деякі законодавці в США і Франції за останні кілька днів також надіслали листи своїм урядам із проханням зняти заборону на використання західної зброї.

Відео дня

Заклики дозволити Україні розширити використання західної зброї в основному спрямовані на адресу Сполучених Штатів, найбільшого постачальника зброї для українського уряду. Вашингтон неодноразово просив Україну не стріляти по російській території зі зброї американського виробництва, побоюючись ескалації війни, хоча в адміністрації Байдена вже розпочалися дебати щодо послаблення цієї заборони.

Удари західною зброєю по РФ дозволять Україні запобігати російським атакам

Зазначається, що останніми місяцями Україна скаржилася, що заборона дає змогу російським військам без ризику починати атаки з російської території та заважає їй відбивати їх. Цей недолік став очевидним цього місяця, коли Росія почала новий наступ на північному сході України, зібравши війська і техніку просто поруч із кордоном.

"У нас була інформація від наших розвідувальних служб про те, що Росія накопичує війська по той бік кордону, але ми не могли завдати по них удару, щоб запобігти цьому наступу. Нам довелося чекати, коли вони перетнуть кордон. Це коштувало нам багатьох життів", - сказав у телефонному інтерв'ю Єгор Чернєв, заступник голови комітету з національної безпеки українського парламенту.

Тепер українські чиновники побоюються, що подібний сценарій може повторитися, оскільки Росія зібрала близько 10 000 військовослужбовців поруч із кордоном із Сумською областю.

Поки що українські військові обмежуються використанням західної зброї для ураження цілей на окупованій Росією території в межах України. Зокрема, військові експерти та аналітичні центри заявили, що цього місяця Україна завдала удару по російському військовому полігону під Луганськом, імовірно, за допомогою ракет великої дальності ATACMS, які поставляються США.

"Українські чиновники кажуть, що удари по території Росії дозволять їм знизити здатність Москви проводити військові операції. Київ використовує свій парк саморобних безпілотників дальнього радіусу дії для аеродромів та енергетичної інфраструктури в Росії, але він не виробляє таких потужних ракет або далекобійної артилерії, які могли б завдати удару по важливих військових комплексах", - зазначає NYT.

Чи дозволять Україні бити західною зброєю по території РФ

Уряд Чехії позитивно відреагував на заклик генсека НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ.

Депутати німецького бундестагу з правлячої коаліції та опозиції також закликали зняти обмеження для України на удари західною зброєю по об'єктах у РФ. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні та відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: