Вашингтон передав Києву, що атаки на російські системи раннього попередження можуть бути дестабілізуючими.

США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях.

Як пише The Washington Post, Сполучені Штати побоюються, що ці удари можуть небезпечно розлютити Москву в той час, коли адміністрація Байдена зважує, чи скасувати обмеження на використання Україною американської зброї для ударів по території РФ.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження про балістичні ракети", - сказав американський чиновник на умовах анонімності через делікатність питання. Відео дня

Україна атакувала "чутливі цілі"

Вашингтон передав Києву свою стурбованість двома атаками за останній тиждень на РЛС. Принаймні один удар в Армавірі завдав певної шкоди.

"Ці об'єкти не були залучені до підтримки війни Росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки Росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів", - сказав чиновник.

Проте український чиновник, знайомий із цією справою, сказав, що Росія використовувала РЛС для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, як-от безпілотників і ракет. Чиновник на умовах анонімності підтвердив, що Головне управління розвідки несе відповідальність за удари.

Україна стикається з постійною загрозою своєму існуванню з боку Росії, яка останнім часом завоювала позиції, частково завдяки своїм складним радарам і технологіям глушіння зброї. Це зробило марними запуски деяких західних снарядів та керованих ракет. Ця здатність також розширила здатність Москви відстежувати надану Британією та США зброю великої дальності та безпілотники, які завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту Росії та військовим об’єктам у Криму.

Український чиновник сказав, що метою ударів було зменшити здатність Росії відстежувати дії українських військових на півдні України. Безпілотник, який націлився на РЛС поблизу Орська, подолав понад 1800 км - це рекордна відстань до атакованого об'єкта. Український чиновник відмовився повідомити, чи удар завдав шкоди.

Удари зброєю США по Росії

Американські офіційні особи заявили, що вони "співчувають тяжкому становищу України" - чиновники адміністрації активно зважують, чи зняти обмеження на використання наданої США зброї для ударів усередині Росії. Але якщо російські можливості раннього попередження були б підірвані українськими атаками, навіть частково, це могло б зашкодити стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою, сказав американський чиновник.

"Росія може подумати, що її здатність виявити ранню ядерну діяльність проти неї зменшена, що може стати проблемою. Кожному повинно бути очевидно, що (Сполучені Штати - УНІАН) не мають жодного наміру застосувати ядерну зброю проти Росії. Але, безперечно, є занепокоєння щодо того, як Росія може сприйняти, що її засоби стримування стають цілями, а системи раннього попередження піддаються атаці", - сказав чиновник.

Проблема зі сприйняттям, ймовірно, викликана "помилковим переконанням, що Україну націлює Вашингтон, сказав Дмитро Альперович, аналітик з питань безпеки та голова мозкового центру Silverado.

"Але це означає, що атаки Києва на російську інфраструктуру ядерного стримування можуть спровокувати небезпечну ескалацію із Заходом. Зрештою, доступ до місць ядерного командування, управління та раннього попередження повинен бути закритий", - сказав він.

Деякі аналітики були спантеличені цілями: якщо Краснодар знаходиться досить близько до України, щоб відстежувати ракети та безпілотники, то радіолокаційна станція поблизу Орська зосереджена на Близькому Сході та Китаї. Відповідаючи на запитання, чому вони націлилися на такий віддалений об’єкт, український чиновник заявив, що Росія "переключила всі свої можливості на війну проти України".

Після невтішного контрнаступу України минулого року Росія відновила ініціативу на полі бою в останні місяці, просунувшись у східній частині Донецької області та нещодавно розпочавши новий наступ у північно-східній частині Харківської області вздовж кордону. Тим часом Київ все частіше націлюється на об'єкти в глибині Росії - можливість, у якій багато хто сумнівався.

Україна повинна захищатися

Приблизно три тижні тому, невдовзі після того, як Росія почала наступ на Харків, Україна попросила США послабити обмеження на використання наданої США зброї для нападу на цілі в Росії. Деякі високопосадовці підтримують такий крок, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, який закликав президента Байдена погодитися скасувати обмеження. Білий дім розглядає таку пропозицію, але жодних дій поки не вжито, кажуть чиновники.

На прес-конференції в середу в Молдові Блінкен сказав, що США "не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але Україна, як я вже говорив раніше, повинна приймати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту".

Блінкен додав, що США "адаптувалися та пристосувалися" до мінливих умов на полі бою. Оскільки Росія проводить нову тактику агресії та "ескалації", він "впевнений, що США продовжуватимуть це робити".

"Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України", – сказав американський чиновник.

Але офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію, іноді навіть втручаючись на етапі планування.

Напередодні річниці війни ГУР планувало атаку на Москву, згідно з секретною доповіддю Агентства національної безпеки США. За кілька днів до нападу офіційні особи США попросили Київ скасувати свої плани, побоюючись, що це може спровокувати агресивну відповідь Кремля - українці виконали вимоги.

На тлі зростаючого занепокоєння щодо просування Росії на полі бою Вашингтон стикається з тиском з боку НАТО та кількох ключових європейських союзників, щоб дозволити Україні використовувати всю силу та діапазон зброї, наданої США.

"Якщо ви не можете атакувати російські сили з іншого боку лінії фронту, тому що вони знаходяться з іншого боку кордону, то, звичайно, ви дійсно зменшуєте здатність українських сил захищати себе", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Удари України по території РФ західною зброєю - останні новини

Напередодні Президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ.

За його словами, Києву має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну.

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