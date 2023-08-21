Напруга між Києвом та Вашингтоном на тлі повільного наступу поглиблюється.

Офіційні особи США все більше критикують контрнаступальну стратегію України та похмуро оцінюють її перспективи на успіх. Це поглиблює напругу між Києвом і Вашингтоном у найкритичніший момент війни.

Як пише Financial Time, влітку Київ розпочав контрнаступ проти російських окупаційних сил за стійкої підтримки США, але прогрес був повільним. Аналітики кажуть, що Україні буде важко відвоювати значну територію до осінніх дощів, що перетворять ґрунт у багнюку.

"Ніхто не скаже, що все йде добре"

Песимізм щодо контрнаступу у Вашингтоні з’явився лише за кілька тижнів до завершення терміну дії пакету фінансування США в розмірі 43 мільярдів доларів для України, що вимагає від адміністрації Байдена отримати дозвіл Конгресу на надання додаткової допомоги.

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"Я не думаю, що ви почуєте від когось аргумент, що зараз усе йде добре", - сказав Семюель Чарап, старший політолог корпорації Rand.

США та Україна спочатку планували весняний наступ, який мав би швидко відкинути російські окупаційні сили влітку. Але повільний прогрес на місцях спонукав Київ повернутися до більш традиційної тактики, а не до загальнозбройних маневрів, до яких українських воїнів готували союзники.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в її контрнаступі. Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не збираємося передбачати, що станеться, тому що ця війна за своєю суттю була непередбачуваною, - заявив у п’ятницю радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Як пише видання, цього тижня українці продовжували досягати невеликих успіхів, зокрема звільнили село Урожайне. Але американські офіційні особи на умовах анонімності кажуть, що це все більше виглядає як війна на виснаження, яка триватиме до наступного року. Водночас усі вони наголошують, що підтримка США продовжуватиметься.

"Однією з причин напруженості між американськими та українськими офіційними особами є те, як Київ розгорнув свою армію. Офіційні особи США заохочували Україну бути менш схильною до ризику та повністю направити свої сили на головний напрямок контрнаступу на півдні, щоб вона мала шанс прорвати російські лінії, щоб вийти до Азовського моря, фактично перерізавши сухопутний міст Росії на півдні України до Криму, важливого військового центру. Вашингтон також закликав Україну направити більше бойової сили на південь і припинити концентрацію на сході, де задіяна майже половина її сил. Але натомість Україна розгорнула деякі зі своїх найкращих бойових підрозділів на сході України в битві за повернення Бахмута", - пише видання.

"Нема чарівних паличок"

Офіційні особи в Києві, включно з президентом Володимиром Зеленським, закликали Захід запропонувати Україні важке озброєння, і кажуть, що прогрес контрнаступу залишатиметься повільним, якщо Вашингтон не надішле більше далекобійного озброєння та авіації для його підтримки.

Але офіційні особи США кажуть, що американці не виготовляють достатньо тактичних балістичних ракет, щоб допомогти Україні значно змінити хід бойових дій. Вони також заявили, що затягують постачання ракет великої дальності, яких хоче Київ, через побоювання ескалації конфлікту з Росією.

Деякі аналітики вважають, що зосередження Києва на зброї далекого радіусу дії є недоречним, враховуючи його незначний вплив у війні, яка все частіше ведеться за допомогою артилерії, включаючи касетні боєприпаси, які США нещодавно відправили в Україну, щоб компенсувати скорочення поставок інших боєприпасів.

"Нема чарівних паличок. Важко стверджувати, що ударні ракети великої дальності можуть вирішити проблему мінних полів або всіх цих засобів захисту"... Це ускладнить логістику Росії, але це не головна і не єдина проблема, з якою сьогодні стикаються українці", - сказав Чарап.

Цього місяця президент США Джо Байден включив заплановане фінансування 13 мільярдів доларів допомоги Україні в запит на додатковий бюджет до Конгресу. Грошей вистачить до кінця року. Але додаткове фінансування стикається з непростим шляхом до прийняття на Капітолійському пагорбі на тлі ширшої боротьби за рівень державних витрат.

"Блокування або скорочення є малоймовірними, але політична боротьба неминуча, враховуючи зростання занепокоєння з усіх боків. Однак поки що опозиція не припинила і навіть не скоротила допомогу, попри сильну підтримку обох партій. Новим є поки що невтішні результати українського контрнаступу", - написав Марк Кансіан, старший радник вашингтонського мозкового центру CSIS.

Навіть якщо Конгрес схвалить останній пакет фінансування України, на запит Білого дому деякі американські чиновники та аналітики кажуть, що навряд чи Вашингтон зможе запропонувати такий же рівень допомоги Україні наступного року, враховуючи наближення президентських виборів та запасів зброї.

Контрнаступ "провалився"?

У той час як Байден залишався непохитним у своїй підтримці України. Дональд Трамп, його попередник і фаворит на висування в президенти від Республіканської партії, пообіцяв негайно припинити війну, якщо його оберуть, тоді як інші претенденти від Республіканської партії на висування у 2024 році висловили неоднозначність.

Згідно з опитуванням CNN, оприлюдненим цього місяця, 55% американців зараз виступають проти збільшення фінансування України з боку Конгресу, тоді як 45% підтримують це.

Конгресмен-республіканець Енді Харріс був непохитним прихильником зусиль Києва, але цього тижня на зустрічі в Меріленді він заявив, що контрнаступ "провалився", а допомогу Україні тепер слід припинити.

Він також песимістично дивився на хід війни: "Я більше не впевнений, що її можна виграти".

Хоча ніхто в адміністрації Байдена не виключає прориву до настання зими, мало хто висловлює великий оптимізм.

"Я не думаю, що ми дізнаємося принаймні через місяць, а може й більше, чи принесе контрнаступ значні стратегічні переваги для України з точки зору відновлення території", - сказав державний секретар Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Українське командування переглянуло тактику дій ЗСУ через великі втрати, понесені в перші дні контрнаступу.

Як пише The Economist, Україна отримала лише 60 танків "Leopard", незважаючи на обіцянки про сотні. Також відзначається, що в української армії дефіцит машин для розмінування.

Ще одна проблема – перевага Росії в небі. Через цю причину український генералітет намагався відтермінувати контрнаступ, наскільки це було можливо.

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