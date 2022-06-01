Подробиці кібератак невідомі, але вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.

Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що американські військові здійснюють "наступальні хакерські операції" на підтримку України.

Про це Накасоне заявив в інтерв’ю Sky News.

"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американськими кібервійськами.

Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.

"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, якими саме є ці варіанти.

Значно в цьому допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами заходу, яка почалася у 2018 році.

"Здатність обмінюватись інформацією, здатність перевірити її точність та своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з РФ)", - наголосив генерал.

Раніше італійська поліція запобігла хакерським атакам проросійських угруповань під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" 10 травня в Турині.

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