Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що американські військові здійснюють "наступальні хакерські операції" на підтримку України.
Про це Накасоне заявив в інтерв’ю Sky News.
"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американськими кібервійськами.
Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.
"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, якими саме є ці варіанти.
Значно в цьому допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами заходу, яка почалася у 2018 році.
"Здатність обмінюватись інформацією, здатність перевірити її точність та своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з РФ)", - наголосив генерал.
Раніше італійська поліція запобігла хакерським атакам проросійських угруповань під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" 10 травня в Турині.