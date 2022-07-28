Внаслідок вечірнього обстрілу російськими загарбниками приватного сектору Миколаєва пошкоджено три будинки.
Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.
"Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах", - зазначив мер.
За його словами, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 липня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті під час оголошеної повітряної тривоги. Окупанти влучили у приватний сектор Миколаєва.
Вранці 28 липня російські війська також завдавали удару по Миколаїву. Один місцевий житель отримав поранення.