Є влучання у приватний сектор.

Ввечері у четвер, 28 липня, в Миколаєві пролунали кілька вибухів.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"У місті пролунало кілька вибухів!", - сповістив мер.

Згодом він зазначив: "Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники".

Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити більше інформації про наслідки обстрілу згодом.

Повітряну тривогу у місті було оголошено о 19:51. Вона тривала до 20:45.

Як писав УНІАН, вранці 28 липня російські війська також завдавали удару по Миколаїв. Один місцевий житель отримав поранення.

Напередодні стало відомо, що українські захисники знищили частину установок ППО С-300, які армія Росії використовувала для ударів по Миколаєву через дефіцит інших ракет.

Полковник запасу Роман Світан переконаний, що у цю літню кампанію росіяни не мають ні сил, ні можливостей не те, щоб піти на Одесу чи Миколаїв, а навіть утримати Херсон і весь південь.

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