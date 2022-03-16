РФ намагається створити на півдні України так звану "Новоросію" і обміняти її на "ЛДНР".
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Викрадення людей - це нова тактика РФ. Викрадені вже мери трьох міст на півдні України. Окупанти не можуть налагодити роботу з колаборантами, тому що таких майже немає", - зазначив Денисенко.
За його словами, одна з можливих стратегій Росії - створення "Новоросії" на окупованих територіях. Мета - обмін.
"Україна визнає "ЛДНР", а вони повертають контроль над окупованими територіями на півдні", - зазначив Денисенко.
Війна проти України:
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- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.