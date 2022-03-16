Однією з можливих цілей створення псевдореспубліки може бути повернення південних територій під контроль України в обмін на визнання "ЛДНР".

РФ намагається створити на півдні України так звану "Новоросію" і обміняти її на "ЛДНР".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Викрадення людей - це нова тактика РФ. Викрадені вже мери трьох міст на півдні України. Окупанти не можуть налагодити роботу з колаборантами, тому що таких майже немає", - зазначив Денисенко.

За його словами, одна з можливих стратегій Росії - створення "Новоросії" на окупованих територіях. Мета - обмін.

"Україна визнає "ЛДНР", а вони повертають контроль над окупованими територіями на півдні", - зазначив Денисенко.

Війна проти України: