Зараз лінія фронту у протистоянні з Росією перевищила 2,5 тисячі кілометрів. Але незважаючи на це, стратегічна ініціатива у війні залишається за Україною.
Такою інформацією поділився Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні до народу України 13 червня.
"Ми маємо справу з абсолютним злом. І у нас немає іншого вибору, окрім як йти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту — вже більше двох з половиною тисяч кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива — все ж за нами", — заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що одні з головних цілей України — це звільнення тимчасово окупованих територій і відновлення зруйнованих населених пунктів.
"Ми прийдемо в усі наші міста — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо в усі наші села, в яких поки немає нашого прапора... ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Тому що це — Україна. І це на нашу долю випало повертати і зміцнювати", — підкреслив голова держави.
Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ звільнили від окупантів три села і відсунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Зараз в Донецькій і Луганській областях у рашистів спостерігаються проблеми з комплектуванням. А ось на Криворізькому напрямку ворог посилив своє угруповання.
Війна Російської Федерації проти України
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