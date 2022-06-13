На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони.

Російські загарбники посилюють свої війська на Криворізькому напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.

"Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку", - наголошується у зведенні.

Окремо сказано, що на Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Також підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони України, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку.

При цьому, на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін також не зазнала.

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