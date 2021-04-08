Росія шукає підтримки серед населення для своїх дій в Україні шляхом поширення неправди.

Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію, якою намагаються здобути підтримку нарощування російських військ та військової техніки уздовж кордонів України.

Про це йдеться у звіті East StratCom Task Force – підрозділу Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що бореться з дезінформацією Росії.

У ході наближення російських військ кремлівські медіа вибухнули звинуваченнями в бік України як «безжального агресора», який сам й атакує свою територію. Державу називали «маріонеткою США», заявляли про загрозу для росіян з боку українського націоналізму, а потім казали, що Україна узагалі не є державою.

«Для деяких людей наявність двох протилежних один одному тверджень може бути ознакою когнітивного дисонансу, але для прокремлівських ЗМІ це лише питання трансляції меседжів своїй цільовій аудиторії», – йдеться у звіті.

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Цього тижня російські ЗМІ знову брехливо звинуватили Україну у порушенні Мінських угод, повторювали заяложений міф про «закинуту Україну». Пропагандисти Путіна стверджували, що США «підштовхують Україну до конфронтації з Росією».

Хоч подеколи дезінформація мала нові «послання», однак «вони слідували усталеній схемі, яку спостерігаємо знову й знову».

Прокремлівські ЗМІ передавали вкрай емоційне повідомлення про маленького хлопчика, якого начебто вбила українська армія. Меседжі були використані спікером Держдуми РФ, коли вона вимагала виключити Україну з Ради Європи.

«Такий підхід схожий на сумновідому історію про «розіп’ятого хлопчика», яку медіа Кремля поширювали у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед російської аудиторії та виправдати свою збройну агресію проти України», – зауважують експерти.

У фахівців викликають особливу тривогу заяви на російському ТБ про те, що Україна начебто «провокує геноцид росіян на Донбасі». Цю ж тезу Москва використовувала під час своєї агресії й у минулому. І цього разу влада РФ намагається таким чином мобілізувати підтримку своїх дій громадянами, зробивши ставку на суспільний моральний осуд.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська