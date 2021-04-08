Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію, якою намагаються здобути підтримку нарощування російських військ та військової техніки уздовж кордонів України.
Про це йдеться у звіті East StratCom Task Force – підрозділу Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що бореться з дезінформацією Росії.
У ході наближення російських військ кремлівські медіа вибухнули звинуваченнями в бік України як «безжального агресора», який сам й атакує свою територію. Державу називали «маріонеткою США», заявляли про загрозу для росіян з боку українського націоналізму, а потім казали, що Україна узагалі не є державою.
«Для деяких людей наявність двох протилежних один одному тверджень може бути ознакою когнітивного дисонансу, але для прокремлівських ЗМІ це лише питання трансляції меседжів своїй цільовій аудиторії», – йдеться у звіті.
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Цього тижня російські ЗМІ знову брехливо звинуватили Україну у порушенні Мінських угод, повторювали заяложений міф про «закинуту Україну». Пропагандисти Путіна стверджували, що США «підштовхують Україну до конфронтації з Росією».
Хоч подеколи дезінформація мала нові «послання», однак «вони слідували усталеній схемі, яку спостерігаємо знову й знову».
Прокремлівські ЗМІ передавали вкрай емоційне повідомлення про маленького хлопчика, якого начебто вбила українська армія. Меседжі були використані спікером Держдуми РФ, коли вона вимагала виключити Україну з Ради Європи.
«Такий підхід схожий на сумновідому історію про «розіп’ятого хлопчика», яку медіа Кремля поширювали у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед російської аудиторії та виправдати свою збройну агресію проти України», – зауважують експерти.
У фахівців викликають особливу тривогу заяви на російському ТБ про те, що Україна начебто «провокує геноцид росіян на Донбасі». Цю ж тезу Москва використовувала під час своєї агресії й у минулому. І цього разу влада РФ намагається таким чином мобілізувати підтримку своїх дій громадянами, зробивши ставку на суспільний моральний осуд.
Стягування військ Росії до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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