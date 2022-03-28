Вірменія посприяла посиленню конфлікту, а не миру в регіоні.

Турецький телеканал Haber Global з посиланням на розвідувальні дані повідомляє, що Вірменія передала в Росію чотири винищувачі Су-30 разом з пілотами.

Повідомляють, що це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні. Ця країна посприяла посиленню конфлікту, а не миру в регіоні.

Також не виключено, що проти Вірменії, яка надає військову підтримку Росії, будуть введені санкції або їй зроблять попередження.

Раніше Haber Global повідомляв з посиланням на розвідку про перекидання сирійських найманців в Україну, що пізніше підтвердила і сама Росія.

Нагадаємо, що Азербайджан може відвоювати Нагірний Карабах, де Вірменія покладалася на "миротворчий" російський військовий контингент. Росія вивела звідти "миротворців" і направила їх в Україну.

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