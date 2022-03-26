Збройні сили Азербайджану зайшли в зону відповідальності російського військового контингенту на території Нагірного Карабаху.

На території "Нагірно-Карабаської Республіки" (НКР) введено воєнний стан.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

ЗС Азербайджану зайшли в зону відповідальності російського "миротворчого" контингенту на території Карабаху і виставили спостережний пост. Крім того, з 24 по 25 березня ЗС Азербайджану завдали 4 удари БПЛА "Bayraktar-TB 2" по підрозділах Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух.

Раніше в МЗС Вірменії повідомляли про порушення збройними силами Азербайджану лінії зіткнення на кордоні з Нагірним Карабахом в зоні відповідальності російських "миротворців". Азербайджанські військові зайняли село Парух в Аскеранському районі "НКР".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже зробив заяву, що ситуація в Нагірному Карабасі є напруженою і може стати кризовою.

Нагадаємо, як писав УНІАН, після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва перекинула частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

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