Окупанти використовують Сумщину, аби відвернути увагу від Донеччини.

Силам оборони України вдалося зупинити наступ загарбницької армії Російської Федерації в Сумській області.

Про це на Radio NV заявив військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, плани окупантів на літо-осінь були зрозумілі. Сили РФ прагнуть розхитати українську лінію оборони, максимально витягнувши сили та резерви, а також нав'язати напрямки, які для них не є максимально пріоритетними:

"Російський наступ захлинається. Ворогу не вдалося досягти цих цілей. Їм не вдалося переключити фокус уваги з особливо важливого напрямку на Донеччині. Адже це ціль номер один для Росії".

Він додав, що плани РФ на півдні схожі - там ворог також намагається відволікати якомога більші сили України, аби Київ не перекидав їх на Донеччину. Втім, за словами Мусієнка, удари по російській логістиці в Запорізькій області ламають чи відтерміновують реалізацію цих планів.

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"Бойові дії на цьому напрямку відбуваються сплесками. Дійсно ворог проводить наступальні дії, намагається прорвати нашу лінію оборони. Вони отримують серйозну відсіч і змушені відходити. Крім того, що ворог хотів би прориватися і займати нові позиції, він буде переслідувати і зрозумілі для себе цілі. Вони спрямовані на виснаження наших підрозділів та розтягування наших сил, аби концентруватися на основних цілях удару", – додав Мусієнко.

Ситуація на фронті

Напередодні про те, що Силам оборони вдалося зупинити росіян на Сумщині повідомив й Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він також додав, що українські захисники звільняють область від загарбників.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що на Донеччині росіяни не розрахували сил для наступу на агломерацію, що включає в себе Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Натомість окупанти переключилися на взяття Покровсько-Мирноградської агломерації.

Тим часом війська РФ продовжують тероризувати мирні міста та селища України.

Цього тижня під час масованої атаки дронів в Сумській області загинули жінка, чоловік та 8-річний хлопчик. Постраждали шестеро людей, серед яких три дитини.

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