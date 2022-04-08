Зараз на Сумщині знешкоджують російські боєприпаси.

Сумську область повністю звільнили від російських окупантів, заявив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Про це він написав у Facebook.

"Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі", - розповів чиновник.

При цьому він зауважив, що територія регіону не є безпечною через велику кількість замінованих та необстежених ділянок.

"Не з'їжджайте на узбіччях та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - звернувся Живицький до жителів області.

Нагадаємо, раніше російських загарбників повністю вигнали з Київщини, Житомирщини та Чернігівщини.

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