За словами Андрія Юсова, родини росіян не завжди мають можливості навіть телефоном поспілкуватися зі своїми рідними.

Російські військові, які повертаються в результаті обмінів до Росії, не потрапляють додому взагалі. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

"Їх забирають на профілактичну роботу в ФСБ. Далі короткий процес в закритому режимі - так зване "лікування". А далі - військова частина і повернення на фронт", - сказав представник української розвідки в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук"

За словами Андрія Юсова, родини росіян не завжди мають можливості навіть телефоном поспілкуватися зі своїми рідними. Колишні полонені не їдуть додому, а одразу потрапляють на фронт.

"Вони бояться правди. Бо людина, яка повертається з українського полону, може розповісти, а як насправді в українському полоні. Що насправді роблять російські окупанти і вбивці в Україні. І про воєнні злочини", - пояснив Андрій Юсов.

"Російський режим путінський цієї "бацили боїться". Тому так, це свідома утилізація", - додав він.

Обмін полоненими - деталі

Очільник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов заявив, що якщо окупант, який має вирок в українському суді, обміняний, то мало надії на те, що в Росії він понесе покарання.

"Але ми не обмінюємо тих людей, які вчинили тяжкі воєнні злочини. Якщо людина вчинила вбивство, катування, сексуальне насильство щодо наших людей, то вони будуть відбувати покарання тут. Якщо йдеться про майнові злочини - десь вкрав росіянин унітаз чи якісь речі, які вони тягнуть з України, то такі ідуть на обмін", - розповів чиновник.

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