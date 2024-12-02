Було дуже багато законодавчих колізій, коли людина поверталася у військову частину, але її не вдавалось поновити.

Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон, що передбачає добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив частину або здійснив дезертирство. Військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Українського радіо" позитивно оцінив цей крок.

"Насправді доведено до суду, що людина пішла в СЗЧ чи дезертирувала і відмовляється вступати в лави ЗСУ назад, з початку АТО було близько 6 тисяч справ. В іншому випадку було дуже багато законодавчих колізій, коли людина навіть поверталася у військову частину, але законодавчо була проблема навіть поновити людину у військовій частині. Дуже багато паперів, розслідувань…Адже не всі, хто йшов в СЗЧ, були злісними порушниками", - наголошує Тимочко.

За його словами, були й сімейні факти, конфлікти з окремо взятими командирами, а в декого — спрацьовував страх і здавали нерви..

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"Зараз вони можуть не просто поновлюватися у військовій частині, але й поновити собі всі виплати, які вони будуть утримувати як військовослужбовці. Знімається також бюрократична тяганина з людьми, які виявлять бажання повернутися у військові частини", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Дезертирство в армії - останні новини

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бригада закликає і готова брати військових, які вчинили самовільне залишення частини. Він зазначив, що тих, хто просто кидав позиції, у бригаді не чекають.

Крім того, ЗМІ дізналися, скільки українських військових повернулися з СЗЧ за листопад. У Генштабі наголосили, що військові можуть повернутися тільки в певні військові частини.

Як повідомляв УНІАН, ухвалений Верховною Радою України закон передбачає розв'язання проблеми тих, хто здійснив СЗЧ (самовільно покинув військову частину), але хоче повернутися і захищати державу.

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