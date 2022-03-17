Крім того, Росія активно намагається дестабілізувати громадську думку в Україні та спровокувати внутрішні конфлікти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тактикою Росії у війні проти України є локальні "котли" для мирних громадян і прицільні удари по укриттях.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні "казани" для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів", - написав він.

Крім того, за його словами, Росія активно намагається дестабілізувати громадську думку в Україні та спровокувати внутрішні конфлікти.

Раніше повідомлялося, що через напад Росії місто Чернігів опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Там вже кілька днів немає тепла, електрики і води, мало продуктів харчування і медикаментів.

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