Гарячої та холодної води, оскільки немає електроенергії. Зруйновано майже всі об'єкти інфраструктури.

Через напад Росії місто Чернігів опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Там вже кілька днів немає тепла, електрики і води, мало продуктів харчування і медикаментів.

Про це заявив міський голова Владислав Атрошенко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що місто стоїть перед ризиком спалаху кишкових захворювань – неможливо дотримуватися санітарії, тому що в місті немає і води. Гарячої та холодної води, оскільки немає електроенергії. Зруйновано майже всі об'єкти інфраструктури.

"За останні півтори доби значно збільшилася інтенсивність обстрілів ворога з усіх видів зброї по житловому сектору. Саме по житловому сектору. Абсолютно ніякої вибірковості немає. Ворог б'є звідки завгодно, навмання по всьому місту", - додав Атрошенко.

Раніше повідомлялося, що РФ нещадно обстрілює Чернігів, за добу в морги доставили 53 убитих українця.

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