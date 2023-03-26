Місто у вогні, але українські воїни мужньо тримають оборону.

Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали кадри з незламного Бахмута Донецької області. Попри гучні заяви російської пропаганди фортеця Бахмут стоїть.

Як зазначають libkos в Instagram, окупанти б'ють по Бахмуту зі всіх озброєнь. Місто подекуди зруйноване вщент, але оборона триває.

"Незламна фортеця. Попри гучні заголовки російської пропаганди, місто українське, місто стоїть. І там пекло. Бахмут обстрілюють з усього, чого можно, місто у вогні, в деяких районах - зруйноване вщент", - зазначають фотографи.

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Попри постійні обстріли оборона міста триває, адже вона важлива як для майбутнього контрнаступу, так і для подальшої оборони всього регіону та країни.

"Молимось за наших героїв", - додали libkos.

Бої за Бахмут

Росіяни продовжують штурмувати Бахмут Донецької області, але кількість бойових зіткнень помітно зменшилася. Однак, говорити про те, що окупанти стали атакувати менше, зарано. Потрібна детальна верифікація та аналіз дій ворога. Можливо, у росіян просто проходить рокіровка резервів.

Днями у розвідці Великобританії заявили, що наступ Росії на Бахмут майже зупинилося через виснаження російських військ.

Після цього спікер східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що поки рано говорити про повну зупинку російського наступу в районі Бахмута. Місто залишається епіцентром бойових дій.

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