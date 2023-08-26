Українські сили виконали всі цілі в повному обсязі.

Після двох успішних операцій Головного управління розвідки Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму росіяни шукають спосіб убезпечити півострів. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкрив, на що полював український спецназ, і наскільки успішною була операція.

За словами Подоляка, спецоперація в ГУР в Криму була першою чергою націлена на зменшення контролю росіян над повітряним простором півострова і знищення систем протиповітряної оборони.

"Спецназ ГУР, який відпрацьовував Тарханкут, він якраз працював по підрозділу, який спеціалізується на радіоелектронній розвідці, на контролі над повітряним простором. Там не тільки було захоплено те, що нам потрібно було захопити, там також зруйновані деякі об'єкти. Це не просто абстрактна там стрілянина, зайшли з прапором. Там були конкретні цілі. Ці цілі в повному обсязі [досягнуті] - 120% в реалізації. Тобто ми не тільки зруйнували ті об'єкти, на які були вказівки, а й також захопили необхідні нам докази", – сказав він.

Радник наголосив, що Україні вже є, чим бити по військових цілях в Криму, але засобів поки недостатня кількість для масштабної атаки.

"Що ми робили в рамках спецоперації, не говоримо. Що стосується Криму, я пошлюся на слова [глави ГУР МО Кирила] Буданова про те, що у нас сьогодні достатньо вогневих засобів: далекобійні ракети, ... кількість дронів-камікадзе, які дійсно готові досягати ті цілі в Криму, які нам необхідні, теж істотно зросла. Паралельно ще й зросла кількість – по суті, серійка вже у нас – морських дронів, які жорстко дозволять поставити в сухі доки чорноморську флотилію", – сказав він.

Подоляк акцентував, що успішні операції в Криму – ті, що допомагає завершенню війни.

"Крим це ключ постачання. ... Головне в цій війні – це своєчасне підвезення резерву. ... Друге – це підвезення снаряда, бронетехніки, підвезення мін. ... Все йде через Крим. І, безумовно, знищення транспортних вузлів Криму, знищення оперативно-тактичних складів в Криму, паливних баз, це важливий параметр, який буде впливати на фіналізацію війни", – резюмував він.

Спецоперації українських сил у Криму

У річницю відновлення незалежності України розвідники висадилися на території мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму і вступили в бій з росіянам.

У ніч на 25 серпня військова розвідка СБУ та ЗСУ провели другу спецоперацію на півострові. Удару було завдано по 126-й гвардійській бригаді Росії.

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