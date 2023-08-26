Сьогодні в прес-службі Сімферопольскої та Кримської єпархій повідомили, що святиня буде "кочувати" по кількох місцевих храмах до 5 вересня.

Росія намагається "врятувати" Крим мощами святого великомученика Георгія (Переможця) Змієборця після двох успішних операцій ГУР на території тимчасово окупованого півострова.

Святиня буде "кочувати" по кількох місцевих храмах Криму до 5 вересня, повідомляє пропагандистський "РИА Новости Крим", посилаючись на заяву Сімферопольскої та Кримської єпархій.

РосЗМІ пишуть, що ковчег з мощами святого прибуде до Криму в рамках Всеросійського молебню про перемогу, на який Путіна благословив керівник РПЦ патріарх Кирило.

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Росіяни, які підтримують "СВО", зможуть попросити Змієборця "про перемогу" у Свято-Покровському (Севастополь) та Свято-Олександро-Невському (Сімферополь) соборах з 1 по 3 вересня і з 4 по 5 вересня відповідно.

Розвідка України двічі поспіль реалізували спецоперації в Криму

Нагадаємо, у зв'язку з незалежністю України тимчасово окупований півострів Крим "затремтів" через спецоперації української розвідки. 24 серпня там замайорів український прапор: наші розвідники висадилися на території мису Тарханкут і вступили в бій з окупантами. Підсумкові результати місії прокоментував спікер ГУР Андрій Юсов.

У ніч на 25 серпня в Криму також гриміли вибухи у зв'язку з другою спецоперацією України, яку провела військова розвідка СБУ та ЗСУ. За словами Юсова, було завдано удару по 126-й Гвардійській бригаді Росії.

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