Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим Донецької області.

Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. "Це російська ІПСО", - підкреслив він.

Він зауважив, що таким чином російські окупанти відволікають увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. "Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб", - повідомив деталі Тарнавський.

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"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - закликав Тарнавский.

Щодо обстрілів окупантами Покровського району Донецької області, то Тарнавський повідомив, що росіяни близько 10:40 ранку вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено два двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.

При цьому журналіст Денис Казанський зазначив, що удар був дійно був по Цукуриному. "Це неподалік Селідова, але не там. Жодних тисяч військових там не було", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Z-паблики повідомили, що по полігону в Селидовому завдано двох ударів: першим "накрили солдатів ЗСУ, що щільно скупчилися на майданчику". Другого удару завдали за годину, коли "на точці почалася масова евакуація тих, хто вижив".

Війна в Україні: новини

Російські загарбники проводять переважно "м'ясні штурми" біля Кринок на Херсонщині, бронетехніку майже не застосовують. Крім того, у середині листопада 2023 року в ЗСУ вперше підтвердили, що українські воїни закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області.

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