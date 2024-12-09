Фрідріх Мерц пропонує утворити контактну групу за участі Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії для відстоювання єдиної політики стосовно миру і підтримки України у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа.

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, який вважається кандидатом у майбутні канцлери Німеччини, пропонує створити контактну групу і напрацювати спільну європейську позицію для розмов з Дональдом Трампом, коли він повернеться у січні до Білого дому. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мерц сказав у Києві на початку переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Мерца, у питанні підтримки України докладаються зусилля, аби була єдина позиція, навіть коли існують різні погляди. Він сказав, що хочеться мати одну позицію щодо європейського порядку миру, включно з Україною.

"Те, що відбудеться у наступні тижні і місяці, не має бути якихось окремих ініціатив з Європи. Це має бути загальна європейська думка. І це не лише Європейський Союз", - сказав Мерц.

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У цьому зв'язку, він пропонує утворити контактну групу за участі Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії, аби ці чотири великі країни Європи і члени НАТО розвивали із США загальну позицію.

Своєю чергою, Зеленський зауважив, що в медіа і від деяких країнах лунають різні закиди щодо майбутньої підтримки України, ролі США і НАТО.

"Ваша пропозиція щодо створення такої контактної групи, якщо чесно, ми вже організували це. І я підтримую цю позицію. Так, ті країни, які ви назвали - вони вже є. Плюс ми розраховуємо ще на Данію, як представницю групи Nordic (країн Півночі). Ми на всіх них розраховуємо. І таку зустріч ми хочемо провести вже в грудні", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що у нього з Мерцем вже співпадає багато думок.

Також Мерц додав, що можливо, зі зміною президента в США, буде нова ситуація, до якої треба бути підготовленими.

"Ми маємо обдумувати усі можливі варіанти, які тільки можуть бути, і це означає, що ми, з європейського боку, повинні мати європейську стратегію", - сказав Мерц.

Також він погодився, що Данія може зіграти відчутну роль.

"Дуже важливо, щоби ми зараз утворили таку контактну групу у Європі, і не лише на базі Євросоюзу, а Велика Британія теж має бути присутньою", - сказав Мерц.

На його думку, ця контактна група має напрацювати, у першу чергу, політично спільні позиції щодо того, як говорити із США, коли у січні Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Розмова Зеленського з Трампом у Парижі

Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели коротку зустріч у Парижі. Вони обговорили повномасштабну війну в нашій країні та можливість її завершення. За словами Трампа, він почув від Зеленського "щось нове".

Натомість Зеленський висловив переконання, що наразі немає сенсу говорити з обраним президентом США Дональдом Трампом про запрошення України до НАТО, поки він ще не у Білому домі. Хоча саме зараз Україна намагається переконати союзників негайно відкрити двері НАТО.

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