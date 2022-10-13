В ОП не розуміють, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста.

Україна дала Міжнародному комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в окупованій Оленівці.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідну вимогу висунув керівник ОП Андрій Єрмак під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання, в яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.

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Він зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. Він наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.

"Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – зазначив він.

Єрмак закликав до 17 жовтня розв’язати це питання й відправити місію МКЧХ.

Він запевнив, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.

"Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", - сказав він.

Керівник ОП заявив, що в іншому разі Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Теракт в Оленівці: що відомо

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

Місія ООН зі з’ясування фактів не може поїхати до слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

21 вересня відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого звільнено 215 українських захисників. Серед них - восьмеро поранених під час російського теракту в Оленівці.

13 жовтня з російського полону звільнено ще 20 наших воїнів: серед них є ті, що росіянами утримувалися в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.