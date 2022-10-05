При цьому ще 8 вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути на місце "в найближчі дні".

Місія ООН зі з’ясування фактів не може поїхати до слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

Про це на брифінгу сказав речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він. Відео дня

Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. "Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх на місце", – пояснив він.

Нагадаємо, 8 вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути "в найближчі дні".

Вибух у колонії в Оленівці

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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