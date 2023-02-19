Понівечено багатоповерхівки та автомийку.

В ніч на 19 лютого росіяни продовжували тероризувати Нікополь (Дніпропетровська область).

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, посеред ночі ворог завдав удару по місту з артилерії.

"Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію. Пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач. На щастя, обійшлося без жертв", – написав він.

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Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що повітряна тривога в Нікопольському району через загрозу артобстрілу вчора тривала сукупно майже 13 годин.

"Понівечили автомийку, півдесятка будинків, лінії електропередач. Головне, що люди неушкоджені", – зазначив він.

Війна в Україні - ситуація в Дніпропетровській області

Довгі тижні російські окупанти продовжують тероризувати обстрілами південну частину Дніпропетровської області. Найбільше обстрілів зазнає Нікопольський район.

Приміром, 29 січня окупанти вдарили по Нікополю та двом громадам Нікопольського району, пошкоджено магазин та ліцей.

30 січня російські окупанти з важкої артилерії пошкодили два приватних житлових будинки.

В суботу, 18 лютого, російські війська пошкодили майже десять багатоповерхівок в Нікополі, атакувавши з важкої артилерії.

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