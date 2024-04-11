За словами генерала Каволі, не всі пілоти, які прибувають на тренування, мають достатню базову підготовку для польотів.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі розповів про важливість винищувачів F-16 для України та поділився найбільшими труднощами, з якими стикаються союзники в процесі навчання українських пілотів.

За його словами, українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління, пише "Голос Америки".

"Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували та підтримували, складно перейти від цього до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ", - сказав він.

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Каволі стверджує, що серед найбільших труднощів у тренуванні українців на F-16 - знання англійської мови.

"Важливим в цьому, повірите ви чи ні, є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок", - розповів командувач.

За словами Каволі, не всі пілоти, які прибувають на тренування, мають достатню базову підготовку для польотів.

"Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що ці літаки дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять базову льотну підготовку в кількох різних країнах, після чого вони перейдуть на F-16", - пояснив він.

Підготовка пілотів на F-16 - деталі

Кілька груп українських пілотів продовжують освоювати літаки F-16, заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"На завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні. Відпрацьовують удари по малорозмірним цілям, зокрема таких як "шахеди", крилаті та керовані авіаційні ракети, проти яких буде спрямовуватися зокрема і наша нова винищувальна авіація", - сказав Євлаш.

Він також додав, що українська сторона та партнери не планують оголошувати дату поставок західних літаків.

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