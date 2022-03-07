Склад української делегації не змінювався.

Третій раунд перемовин України та РФ запланований на 16:00.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - йдеться у повідомленні.

Подоляк опублікував фото, на якому видно, що українська делегація вирушає на перемовини.

Раніше УНІАН повідомляв, що делегації України та країни-агресора вже у дорозі на третій раунд переговорів.

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