Подоляк відповів, коли почнеться третій раунд перемовин з РФ / фото twitter.com/Podolyak_M
Третій раунд перемовин України та РФ запланований на 16:00.
Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - йдеться у повідомленні.
Подоляк опублікував фото, на якому видно, що українська делегація вирушає на перемовини.
Раніше УНІАН повідомляв, що делегації України та країни-агресора вже у дорозі на третій раунд переговорів.