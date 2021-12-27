З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

На Донбасі внаслідок ворожих дій за цю добу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що з початку доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Нью-Йорка, Новозванівки, Новолуганського, Мар’їнки, Красногорівки та Травневого.

Крім того, неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я тяжкий.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

Раніше за добу 26 грудня на Донбасі бойовики поранили українського військового.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня ТКГ домовилась про повне припинення вогню на Донбасі.