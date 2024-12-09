Подбайте про власну безпеку.

Цієї ночі війська Російської Федерації запустили в бік України безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Повітряна тривога вже досягла західних регіонів.

Наразі загроза з боку окупантів існує для жителів Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Згідно з останнім оновленням Повітряних сил Збройних сил України, у бік Києва з північного сходу летить один безпілотник. Також БПЛА летять в сторону міст Рівне та Кам'янець-Подільський.

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Загроза обстрілу України

Як відомо, російська окупаційна армія щодня завдає ракетних та дронових ударів по території країни. Вчора посольство Сполучених Штатів Америки в Україні опублікувало попередження для своїх громадян, які перебувають на території воюючої країни.

У заяві йдеться про "збільшені загрози" з боку російських ракет та безпілотних літальних апаратів, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру.

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