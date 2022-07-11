Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від атак фашистів.

Затрофеєний захисниками України російський "Панцир-С1" вже був застосований проти рашистів.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО", - зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні. Російський "Панцир" допомагає українським воїнам й уже збив першу ворожу ціль.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від атак фашистів.

Додамо, що вартість одного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" складає 13-14 мільйонів доларів США.

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