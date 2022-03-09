У напрямку Маріуполя, за який ведуться запеклі бої, їде колона російської техніки.
Відповідне відео розмістили в мережі. На ньому видно військові вантажівки і МТ-ЛБ.
"Під Маріуполем, за який ведуться запеклі бої, помітили велику колону російської техніки, яка рухається в бік міста", - йдеться в повідомленні.
Раніше бійці полку "Азов" розповіли про ситуацію в окупованому з 1 березня російськими військами місті Маріуполь Донецької області.
Окупанти артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно знищують як саме місто, так і його жителів. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води і газу. Відсутній зв'язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Місто на межі гуманітарної катастрофи.