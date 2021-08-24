З радіоперехоплень українські захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Утім їм це не вдалось.

До Дня Державного Прапора України та до Дня Незалежності України військові Об'єднаних сил на Донеччині та Луганщині спільно з місцевими жителями та волонтерами запустили в сторону окупованих територій синьо-жовті стяги.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя. У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією.

В одній з механізованих бригад, яка долучилася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Утім їм це не вдалось.

"Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід’ємною частиною великої української родини", - йдеться у повідомленні.

День Незалежності - 2021

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбуваються урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки

Автор: Лариса Бекета